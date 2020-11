Dl ristori: Conte, 'con provvedimento bis aumentiamo protezione e sostegno'

06 novembre 2020 a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Proprio in queste ore stiamo finalizzando anche il decreto 'Ristori bis', con cui rafforziamo la rete di protezione e di sostegno per tutte le attività economiche che si trovano nelle zone a maggior rischio, alla luce delle nuove misure adottate con l'ultimo Dpcm. Dobbiamo fare tutto ciò che è necessario, con rapidità ed efficacia, per riuscire tutti insieme a superare al più presto questa crisi". Lo scrive in un post su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.