Coronavirus: Conte, 'versamento acconti 2021? Facciamo possibile ma Stato ha uscite'

06 novembre 2020 a

a

a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - Sospendere a dicembre il versamento degli acconti 2021? "Valutiamo con il Mef, si tratta di soldi importanti e dobbiamo entrare nell'ottica che lo Stato è un'azienda, che riceve entrate e quando genera flussi di casse può generare uscite, non tiene i soldi per se. Noi abbiamo fatto uno scostamento di bilancio di 20 mld, siamo andati in deficit proprio per sostenere" le misure per fronteggiare il Covid, ma "differire tutti i flussi di cassa significa anche compromettere i flussi in uscita. Adesso dateci il tempo per vedere cosa possiamo fare, stiamo facendo tutto il possibile e continueremo a farlo". Così il premier Giuseppe Conte, rispondendo allo chef Massimo Bottura al Festival Food del Corriere della Sera.