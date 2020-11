Coronavirus: Conte, 'stringere i denti ora per tornare alla serenità'

06 novembre 2020 a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Sono richiesti dei sacrifici ora ma con gli indennizzi e i ristori cerchiamo di creare una cintura di protezione da parte dello Stato per stringere i denti e affrontare con fiducia questa fase" per recuperare "maggiore serenità. Capisco che questo non allevia la sofferenza, il disagio, anche psicologico, però dobbiamo guardarci negli occhi, chef Bottura, e dirci: se il treno sta treno correndo possiamo tenere aperte attività che stimolano la socialità e portano ad assembrarsi?". Così il premier Giuseppe Conte, dialogando con lo chef stellato al Festival Food del Corriere della Sera.