Air France-Klm: da Stato olandese ok a pacchetto aiuti di 3,4 mld a Klm

Parigi, 6 nov. (Adnkronos) - Via libera dello Stato olandese al pacchetto di aiuti per 3,4 miliardi di euro per la compagnia Klm, la controllata olandese del gruppo Air France-Klm. Lo rende noto il gruppo in un comunicato precisando che Klm "attraversa la peggior crisi dei suoi ultimi 101 anni a causa della pandemia che ha colpito le buone performance registrate dalla compagnia negli ultimi anni".

Il pacchetto di aiuti "è cruciale per garantire il futuro della compagnia aerea" ed è subordinato ad alcune condizioni tra le quali "che i lavoratori della compagnia accettino di aggiustare alcune delle loro condizioni lavorative durante il periodo del prestito previsto fino al 2025". Klm, negli ultimi mesi, "ha messo a punto i dettagli di questo programma di austerity con i sindacati dei piloti, gli assistenti di volo e il personale di terra".

Al termine delle trattative gli accordi, che prevedono misure di austerity fino all'inizio del 2022 per i piloti e fino alla fine del 2022 per il personale di terra e gi assistenti di volo, sono stati sottoposti al governo olandese il primo ottobre.