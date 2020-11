Università: diritto allo studio, Unife e Bper offrono 3 borse di studio

05 novembre 2020 a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - L'Università di Ferrara continua a mettere al centro il diritto allo studio universitario anche con l'aiuto di enti e istituzioni cittadine che si 'alleano' con l'Ateneo per supportare la formazione e il talento di studentesse e studenti. Con questo obiettivo Unife e Bper Banca offrono tre borse di studio per altrettanti studenti iscritti per l'anno accademico 2020/2021 al secondo anno dei corsi di laurea magistrale in Economia e Management per la creazione di valore, in Economics, Management and Policies for global challenges e in Innovation Design.

Le Borse di studio, del valore di 4.575 euro l'una, sono riservate alle studentesse e agli studenti più meritevoli (in caso di pari merito nella graduatoria definitiva sarà utilizzato l'Isee per determinare la vincitrice o il vincitore), che presenteranno la domanda di partecipazione entro il 4 gennaio 2021.

"Ringrazio Bper Banca per questa interessante e meritevole opportunità che permette di cofinanziare il percorso di studi delle nostre studentesse e dei nostri studenti. - commenta Emiliano Mucchi, Delegato del Rettore alle attività di Placement - Si tratta di una iniziativa che trova il pieno appoggio dell'Ateneo ferrarese e in linea con le nostre ‘mission'. Si concretizza ulteriormente quell'importante sinergia fra l'Università e realtà produttive della città per garantire il diritto allo studio e facilitare l'inserimento dei nostri giovani nel mondo del lavoro, che con le loro energie porteranno competenze nuove e aggiornate, contribuendo alla crescita del nostro territorio. Consiglio alle nostre studentesse e studenti di approfittare dell'occasione messa a disposizione da Bper per poter affrontare con più serenità il proprio percorso formativo e spero, anche, per poter collaborare con un'importante realtà come Bper nella realizzazione della propria carriera professionale".