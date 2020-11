Università: diritto allo studio, Unife e Bper offrono 3 borse di studio (2)

05 novembre 2020 a

(Adnkronos) - Mai come in questo momento, sottolinea il Direttore Regionale Emilia Est di Bper Banca, Paolo Barchi, "è indispensabile stimolare la capacità di comprendere la realtà dinamica che ci circonda e i cambiamenti che determinano scenari sempre più complessi e inaspettati. Questa consapevolezza, che in Bper è ben radicata e da anni guida l'azienda in un percorso di innovazione che interessa tutti gli ambiti del business, ci ha indotto a destinare tre borse di studio agli studenti più meritevoli di quei corsi di Laurea Magistrale, che meglio interpretano la capacità di anticipare i cambiamenti e immaginare il futuro".

Questa nostra scelta, prosegue Barchi, "se da un lato è figlia della volontà di sviluppare relazioni con realtà che si occupano di innovazione per condividere competenze, esperienze e realizzare possibili partnership, dall'altro deriva dalla consapevolezza che la Responsabilità sociale è qualcosa di molto concreto e per Bper Banca significa favorire lo sviluppo del contesto in cui opera, restituendo alla comunità parte del valore che è stato creato".