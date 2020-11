Money.it è la prima testata giornalistica a certificare le notizie tramite Blockchain in collaborazione con Virgo

05 novembre 2020 a

(Milano, 5 novembre 2020) - Una certificazione della “filiera della notizia” che garantisce trasparenza e autenticità ai lettori e offre una tutela permanente del copyright per l'editore

Milano, 5 novembre 2020 - Money.it, una tra le principali testate italiane di news finanziarie ed economiche basa da sempre il suo successo sulla capacità di portare innovazione all'interno del settore editoriale digital, una scelta strategica premiata da un utenza attiva di oltre 20 milioni di visitatori unici mensili (ComScore settembre 2020). Oggi, a conferma della sua vocazione digital e del proprio ruolo di pioniere nell'utilizzo dei nuovi trend tecnologici presenta un'importante innovazione nel mondo dell'editoria digitale.

Money.it presenta infatti “Money Certified – powered by Virgo” un servizio di certificazione delle notizie pubblicate, che poggia le basi sulla trasparenza e tracciabilità della tecnologia Blockchain, realizzato dal team di sviluppo di Money.it in collaborazione con Virgo, piattaforma realizzata in cordata dalle società Luxochain, Temera, PwC e VarGroup.

Money.it diviene così il primo editore indipendente italiano ad introdurre la tecnologia blockchain nell'ambito dell'editoria digitale, uno strumento per certificare autenticità e trasparenza dei contenuti e tutelarne gli aspetti di copyright, che per la sua capacità di evidenziare in modo univoco ogni passaggio della filiera può costituire, in prospettiva, una soluzione definitiva del problema legato al fenomeno delle fake news.

Come funziona il processo di validazione

A partire dal 30 settembre 2020, gran parte delle notizie pubblicate su Money.it viene “notarizzata” su una blockchain privata di proprietà di Virgo, attraverso un algoritmo matematico comunemente definito “hash”, vale a dire un identificativo univoco che garantisce l'integrità del testo e delle immagini che compongono la notizia. Dal momento del salvataggio del documento, ogni minima modifica, anche un semplice cambio di punteggiatura apportato risulterebbe come un mancato riscontro nel momento in cui si dovesse effettuare un controllo di integrità.

Come ulteriore livello di sicurezza e per una maggior certifica dell'attività di notarizzazione, tutti i dati prodotti da Money.it e registrati su Virgo in una giornata, vengono trasferiti alla mezzanotte di ogni giorno in un archivio Blockchain pubblico basato sul network Ethereum. In tal modo, chiunque volesse verificare l'autenticità della “filiera” della notizia potrà farlo andando a ripercorrere a ritroso tutto il processo della news con la garanzia di veridicità offerta dalla blockchain: il portale infatti metterà a disposizione una funzione, definita “Money Certified” (accessibile tramite registrazione e autenticazione dell'utente finale) che consentirà di ispezionare la news originaria ed accedere ai dati di “hash” sia su network Virgo che Ethereum, esposti a riprova della veridicità del contenuto.

Inoltre, ogni articolo che subisse eventuali variazioni o aggiornamenti successivi al momento della pubblicazione, verrebbe salvato nelle in ogni differente versione all'interno del sistema, a ulteriore garanzia la massima trasparenza ed autenticità sui contenuti pubblicati online. Il network Virgo consente infatti una totale flessibilità ed è in grado di recepire una cronologia completa delle modifiche. Di conseguenza chi verifica potrà indagare nell'archivio cronologico ripercorrendo tutte le modifiche effettuate e la loro relativa notarizzazione nel network blockchain.

Aureliano Roio, Managing Director di Money.it afferma: «Il settore del finance ha da sempre un legame molto stretto con la tecnologia che si è andato a rafforzare soprattutto in questo ultimo periodo. In particolare, da quando bitcoin e criptovalute sono divenute una concreta e articolata opportunità di investimento, abbiamo scoperto e imparato a conoscere il potenziale della tecnologia blockchain in molti differenti settori, tra i quali anche il nostro dell'editoria digitale. E, dal nostro punto di osservazione privilegiato, ci è sembrato doveroso tracciare la rotta dell'innovazione in questa direzione e costruire un sistema che oggi certifica l'autenticità del nostro lavoro e che sia in grado di fronteggiare, in un prossimo futuro, anche il fenomeno delle fake news. “Money Certified – powered by Virgo” costituisce un unicum nel mercato italiano dell'editoria ma siamo convinti che molto presto anche altri grandi editori digitali prenderanno la stessa direzione, confermando la bontà delle nostre intuizioni».

Luxochain, Temera, PwC e Var Group founding Members di Virgo, hanno deciso di unire le proprie eccellenze per fornire al mercato un prodotto unico nel suo genere, nato dalla complementarietà e sinergia di competenze diverse, volte a semplificare l'adozione di tecnologia al grande pubblico.

Davide Baldi, CEO Luxochain, dichiara: “Crediamo fortemente vantaggi dell'innovazione tecnologica applicata al settore industriale. Obiettivo di Virgo è tutelare la reputazione dei brand e garantire i consumatori finali. Nata per certificare l'autenticità dei prodotti e della filiera del mondo Fashion & Luxury, con questo progetto abbiamo ideato una nuova applicazione delle potenzialità della piattaforma e riteniamo che molte altre potranno arrivare in un prossimo futuro”.

Arcangelo D'Onofrio, CEO Temera, aggiunge “Il mercato oggi ha bisogno di autenticità e trasparenza, anche nel settore delle news questi sono valori essenziali, che permettono ad un brand di guadagnare reputazione e fiducia, ed è in questa chiave che nasce la collaborazione e partnership con Money.it”.

Stefano Spiniello, Associate Partner, PwC Italia: "Virgo rappresenta oggi più che mai uno strumento innovativo per aiutare operatori ed aziende a diventare sostenibili e trasparenti abilitando il tracciamento a conferma della qualità di beni e prodotti materiali ed immateriali. Dal bene di consumo, alle idee e informazioni, l'autenticità diventa fondamentale".

“Il grande valore di Virgo è la capacità di rispondere alle esigenze di settori molto diversi. Siamo orgogliosi del progetto realizzato per Money perché, grazie alla duttilità e alla grande innovazione di Virgo, sono state risolte problematiche importanti legate a temi di grande interesse come quello delle fake news e del diritto d'autore-dichiara Mirko Gatto per Var Group - Vediamo una forte evoluzione di questa proposta, soprattutto grazie alla possibilità di essere integrata e potenziata con modelli di intelligenza artificiale e data analytics”.

Virgo è nata per cambiare il mondo di domani, oggi.

ABOUT MONEY.IT

Nato dalla fusione di diversi progetti editoriali, dal 2016 Money.it con i suoi 20 milioni di utenti unici certificati ComScore è la prima testata online di informazione economica, finanziaria e di business rivolto a manager, investitori, risparmiatori e imprenditori del tessuto industriale italiano. Il team, diretto da Flavia Provenzani, è composto da oltre 25 giornalisti, analisti finanziari, SEO specialist e sviluppatori dislocati su Roma e Milano. Quotidianamente sono pubblicati attraverso articoli e video oltre 80 aggiornamenti costituiti da news, analisi finanziarie, view di esperti, guide e speciali editoriali con l'obiettivo di aiutare la propria utenza destreggiarsi nel complesso mondo dell'economia, della finanza, del fisco e del lavoro.

www.money.it

Contatti stampa:

Francesca Raimondi

[email protected]

+39 392 9469018

Elettra Zadra

[email protected]

+ 39 335 5929854

ABOUT VIRGO.TECH

VIRGO, piattaforma di SUSTAINABILITY, REPUTATION & AUTHENTICITY. Luxochain, Temera, PwC e Var Group, quattro eccellenze di livello internazionale, contribuiscono a creare la prima soluzione integrata, sicura e trasparente per tracciare la catena di valore e certificare l'autenticità dei beni di lusso, dalla fase di acquisizione delle materie prime, alla produzione e vendita del bene, sino ai passaggi di proprietà sul second-hand market. Virgo è una soluzione aperta e modulare in grado di integrare molteplici tecnologie, dall'IoT alla Blockchain, mantenendo una filosofia agnostica e proiettata all'integrazione; permette a brand e clienti di monitorare l'intero life cycle del prodotto, integrabile con gli ERP esistenti, volto alla massima flessibilità e facilità di utilizzo da parte di ogni attore coinvolto, con un focus sulla user-experience per brand, suppliers e consumatori finali. Virgo rappresenta un centro di eccellenza nella fornitura di progetti di trasformazione digitale che portano un alto impatto in termini di reengineering e ottimizzazione dei processi, eccellenza operativa e accelerazione, riduzione dei costi e coinvolgimento del cliente.

www.virgo.tech

Contatti stampa Virgo:

Marco Ruffa

Temera Srl

[email protected]

+39 349 849 93 93

Davide Baldi

Luxochain SA

[email protected]

+41 78 659 60 51