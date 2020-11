M5S: Lombardi, 'spese Stati generali rendicontate, eccedenze a territori'

05 novembre 2020 a

a

a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "La cifra trasferita dal 'Comitato Iniziative 5 Stelle' per l'organizzazione degli Stati Generali del MoVimento servirà a coprire le spese che stiamo sostenendo. Il rendiconto dell'iniziativa, come sempre, sarà pubblicato in piena trasparenza. Le eccedenze saranno destinate a comitati o associazioni aventi lo scopo di promuovere sul territorio l'attività del MoVimento 5 Stelle". Lo dichiara Roberta Lombardi, incaricata dal capo politico, Vito Crimi, di organizzare la manifestazione.