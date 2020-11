Investindustrial: Italcanditi continua lo shopping, acquista Comprital

05 novembre 2020 a

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Italcanditi, società partecipata da Investindustrial, ha acquisito il 100% di Comprital Group, attivo nella produzione di ingredienti e semilavorati per la gelateria e pasticceria artigianale con un fatturato 2019 di oltre 27 milioni. Fondato nel 1985 da Gianni Osti, con sede nel milanese, Comprital, attraverso gli stabilimenti di Settala e di Stainslawow in Polonia, produce un'ampia gamma di prodotti: oltre 35 linee di basi gelato, paste, creme, variegati, glasse, coperture e granelle, integratori e frozen yogurt che vengono esportati in oltre 70 paesi.

Per Italcanditi, leader italiano ed europeo nella produzione di semilavorati per l'industria dolciaria e lattiero casearia, è la quarta acquisizione dopo quella di un ramo di azienda per i preparati a base frutta per lo yogurt, di Prodotti Rubicone e di Ortofrutticola del Mugello. La crescita per linee esterne è stata avviata in seguito all'entrata nel 2019 di Investindustrial nel capitale della società.

Gli advisor coinvolti nell'operazione per conto di Italcanditi sono stati Brera Financial Advisory in qualità di advisor finanziario, PwC per la due diligence, Chiomenti quale advisor legale, Golder per la due diligence in ambito ambientale e sicurezza. Comprital Group è stata assistita da Lazard in qualità di advisor finanziario, EY per la due diligence finanziaria e fiscale, Fieldfisher per gli aspetti legali e Ramboll per i temi EHS.