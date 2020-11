Giovanni Ciarlariello nuovo AD di Iconsulting SPA

05 novembre 2020 a

(Casalecchio di Reno 5 novembre 2020) - Iconsulting dà il benvenuto a Giovanni Ciarlariello, che assumerà il ruolo di Amministratore Delegato della società a partire dal 1°Gennaio 2021.

Con ventennale esperienza in eccellenze internazionali come Google, Ing Direct e McKinsey, Ciarlariello approda in Iconsulting da Sky Italia dove nella figura di Chief Media, Digital and Data Officer ha ricoperto un ruolo chiave nello sviluppo digitale e data-driven dell'azienda, sovrintendendo e guidando anche le attività della concessionaria pubblicitaria Sky Media.

“Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto a Giovanni Ciarlariello come nuovo AD di Iconsulting.

Poter lavorare insieme ci consentirà di cogliere le tante opportunità che il mercato ci offre”, commentano Federico Ravaldi e Simone Fiocchi, Founders di Iconsulting “Iconsulting ha abbracciato un importante percorso di espansione, con un obiettivo sfidante: diventare il punto di riferimento nel panorama odierno delle analytics consulting companies italiane. Il nostro obiettivo - più che mai - sarà quello di continuare ad immaginare e progettare metodologie, algoritmi e tecnologie all'avanguardia, capaci di valorizzare il più grande asset del mercato odierno: i dati. Giovanni ci aiuterà ad ampliare ulteriormente il nostro business in aree per noi molto rilevanti attraverso la sua grande esperienza. Con lui accelereremo il processo di crescita, con lo scopo di competere in modo sempre più efficace in tutti i mercati in cui operiamo”.

Giovanni Ciarlariello guiderà la squadra di consulenti, advisor e data scientist di Iconsulting, azienda nata dalla ricerca universitaria e oggi realtà di consulenza presente sul territorio nazionale e internazionale con sedi a Bologna, Milano, Roma e Londra. Ciarlariello e Iconsulting continueranno a costruire insieme un futuro fedele ai valori di eccellenza, innovazione e indipendenza, nella convinzione che i dati siano una risorsa inestimabile per sostenere l'evoluzione dell'umanità e avere un impatto positivo sulla società.

Laureato con lode in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano e con un Master in Business Administration alla Harvard Business School, Giovanni ha cominciato la sua carriera nel 1999 in McKinsey&Company, specializzandosi in ambito finanziario. Successivamente approdato in ING Direct, tra il 2005 e il 2013 ha guidato da Vice President le aree di Planning & Control e Business Intelligence, Current Accounts, Payment Cards e Operations, Product Management, Sales e Business Development; in tale periodo ha fatto parte del Board di ING Luxembourg SA e di VPay Italy. Nel 2014 entra a far parte di Google come Business Unit Director per le aree Finance, Telco and High Tech.

Approda in Sky Italia nel 2015 nel ruolo di Executive Vice President Commercial Operations, B2B and Digital con responsabilità sulle direzioni Business, Customer Care, Service & Delivery, Web e Social.

A seguito della fusione delle aree Sky Media e Digital Hub, a Giovanni viene poi affidato il ruolo di Chief Media, Digital & Data Officer, accorpando sotto la sua responsabilità le attività digital, data driven e quelle dell'advertising, nonché la responsabilità editoriale dei canali in chiaro, ambiti strategici di sviluppo per Sky Italia. Negli ultimi due anni Giovanni è stato membro del CDA di Auditel S.r.l.

Nata da un gruppo di ricercatori universitari, è oggi partner strategico di oltre 150 aziende clienti e di tutti i più importanti vendor tecnologici internazionali.

Iconsulting ha all'attivo più di 1.000 progetti di successo realizzati in oltre 15 anni di crescita costante e continua. Con sedi a Bologna, Roma, Milano e Londra, vanta una struttura di oltre 250 consulenti altamente specializzati.

Grazie ai servizi di Advisory, Big Data Platform, Integrated Platforms, Blockchain, Business Analytics, Location Analytics, Machine Learning e Performance Management supporta tutti i livelli aziendali dei propri clienti dando forma e concretezza alla loro visione.

Numerosi sono i riconoscimenti internazionali ricevuti da Iconsulting dai più importanti player globali nel corso degli anni: dall'Oracle Spatial e Graph Excellence Award al Market Entrant Award e UK-Italy Business Award per le soluzioni di Location Analytics, fino all'attestato di Gartner Cool Vendor per i prodotti innovativi. Si è distinta anche come Eccellenza in Innovazione & Leadership Big Data del Premio Le Fonti e come CRIBIS Prime Company per la sua affidabilità economica e commerciale. Da quattro anni consecutivi, Iconsulting è inoltre Great Place to Work® Italia, affermandosi anche con i titoli di Best Workplaces™ Italia for Women e Best Workplaces for Millennials.

