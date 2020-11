È Black Friday anche nelle migliori farmacie online

05 novembre 2020 a

(Ancona 5 novembre 2020) - Ancona, 5 Novembre 2020. È una farmacia online dinamica, al passo con i tempi e le esigenze del pubblico sul web, FarmaErmann.it propone ogni settimana nuovi coupon che molto attirano l'interesse e il coinvolgimento dei consumatori, rispondendo alle più svariate necessità di ognuno. Il loro vasto catalogo online presenta prezzi già di per sé notevolmente vantaggiosi e investe trasversalmente la maggior parte delle categorie e marche a listino; a ciò si aggiunge la periodica emissione di promozioni e coupons esclusivi che prevedono sconti extra o ricezioni di gift a fronte dell'acquisto di taluni prodotti o a seguito di una soglia di spesa raggiunta, un sistema di sollecitazione all'acquisto che il pubblico dimostra di gradire parecchio e a cui risponde in modo divertito, riscontrando anche effettiva utilità ai fini delle proprie spese in campo di benessere, bellezza e salute.

Quando ancora sul web non impazzava e non era di certo così popolare il fenomeno del Black Friday, ma anzi, era poco conosciuto e diffuso, questa farmacia online è stata uno dei primi e-commerce a proporlo sul web, con enorme consenso di pubblico. Anche quest'anno

È inevitabile che sul web, dove la ricerca è facile e il confronto è immediato, la scelta del negozio da cui comperare sia per lo più condizionata e tentata dal criterio del miglior prezzo, ma bisogna aspettarsi dal consumatore che impari ad adottare un atteggiamento consapevole nei riguardi del meccanismo di acquisto, una coscienza che lo porti a non considerare solamente il risparmio, a non prediligere solamente gli sconti sulle note piattaforme che, come Amazon, sono pur comodissime. Bisognerebbe avere una visione d'insieme e una coscienza globale che portino gli acquirenti del web a unire le forze per favorire soprattutto il commercio italiano, il servizio italiano, la manodopera e la genialità tipiche italiane.

Unirsi per proteggersi, per far sì che il commercio elettronico, che tante figure richiede al suo cospetto, possa crescere per così attingere dalla forza lavoro italiana grazie alla nascita di nuove figure professionali e evitare di affidare totalmente il lavoro e le proprie risorse tutte in mano a un'unica realtà potente. Bisogna preservare la vitalità del circuito italiano, far sì che cresca e sottrarla dalla tirannia dei grandi marketplaces che ogni cosa intendono fagocitare, bisogna invertire questa tendenza.

Gli e-commerce nostrani non hanno nulla da invidiare ai colossi del commercio elettronico, spesso neanche a livelli di prezzi ma, soprattutto, sul piano dell'assistenza sia durante il processo di acquisto che nel post vendita. FarmaErmann ad esempio vanta un customer care molto attento, sincero, vicino al cliente.

FarmaErmann sente infatti forte l'empatia con il suo pubblico, lavora all'unisono percependo l'affetto e l'intesa con i suoi Clienti. Dalle recensioni certificate sul web l'opinione comune che si rileva è l'entusiasmo e la vivace soddisfazione che i consumatori riportano in merito a questa farmacia online ormai conosciutissima, una delle prime in Italia, attiva sul web dal 2012. La professionalità nell'online infatti non si improvvisa, ma è il risultato di anni di esperienza, la cura per il Cliente e i dettagli nel servizio non sono innati, ma il risultato di processi di miglioramento, sforzi, intenti e tanto lavoro sul campo. Certo, bisogna sapere scegliere e districarsi nella miriade di siti presenti, e FarmaErmann risulta aver ottenuto anche dei riconoscimenti sia tecnici che di pubblico tanto da essere collocata tra i 500 migliori e-commerce italiani 2020/2021. Una farmacia dunque, dove fare shopping online è sicuro, comodo, piacevole e anche conveniente.

