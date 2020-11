Covid, Rosolino: "Sport non merita questo trattamento"

05 novembre 2020 a

a

a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Lo sport è pulizia, è benessere. Capisco che il Governo debba pensare a tante cose, ma lo sport merita di sopravvivere. Non dico che debba avere un ruolo primario ora, anche se lo meriterebbe, ma nemmeno un simile trattamento". Così all'Adnkronos l'ex nuotatore e campione olimpico Massimiliano Rosolino presente davanti Montecitorio per la manifestazione di Asi, Fin, palestre, piscine e centri sportivi.

"Lo sport è anche educazione - ha aggiunto - quando non si fa sport c'è disordine, c'è incertezza. Non si può fermare tutto questo. Ci prendiamo, come maestri ed educatori, cura dei vostri figli. E tutto ciò non può certo finire", conclude Rosolino.