Coronavirus: sindaco Monza, 'zona rossa saputa all'ultimo, ci saremmo organizzati meglio'

05 novembre 2020 a

a

a

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - "E così è ufficiale, siamo una delle quattro zone rosse del Paese. Sì, a partire da venerdì 6 novembre però. Peccato che anche noi sindaci lo abbiamo appreso pochi minuti prima della conferenza stampa di stasera: avremmo potuto utilizzare meglio la giornata di oggi e di domani per organizzarci". Lo scrive il sindaco di Monza, Dario Allevi, in un post su Facebook.

"Invece ormai molti locali hanno già chiuso e comunicato ai collaboratori di rimanere a casa, come hanno fatto i negozi con i propri commessi e fornitori. Lo stesso vale per numerosi professori e per le famiglie dei ragazzi di prima e seconda media e tanti altri ancora. Si poteva fare meglio, sicuramente", conclude.