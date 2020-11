05 novembre 2020 a

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - "Il direttore di Ats Milano che dipende da Fontana dice che nuove limitazioni sono giuste e semmai arrivano in ritardo. Fontana dice che il governo usa dati vecchi. Ditemi voi in che razza di mani siamo". Così l'europarlamentare Pd ed ex assessore di Milano, Pierfrancesco Majorino.