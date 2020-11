Coronavirus: Coldiretti Lombardia, con zona rossa -250 mln acquisti cibo e bevande al mese

05 novembre 2020 a

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - La chiusura forzata della ristorazione in Lombardia costerà in un mese 250 milioni di euro in mancati acquisti di cibo e bevande lungo la filiera agroalimentare. È quanto stima la Coldiretti regionale sulle conseguenze dell'inserimento della Lombardia nella zona rossa a seguito dell'emanazione delle nuove misure anti contagio che permettono solo la consegna a domicilio nonché, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze dei locali. La Lombardia, si spiega da Coldiretti, è la regione italiana con il maggior numero di locali per il consumo di cibo e bevande fuori casa con oltre 51mila tra ristoranti, bar e pizzerie.

"Gli effetti della chiusura delle attività di ristorazione – continua la Coldiretti - si fanno sentire a cascata sull'intera filiera agroalimentare con disdette di ordini per le forniture di molti prodotti, dai salumi ai formaggi, dal vino all'ortofrutta, che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. Ma a preoccupare sono anche le limitazioni a carico delle aziende agrituristiche che si trovano in grande difficoltà quest'anno per le misure di contenimento già adottate e il crollo del turismo".