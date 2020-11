Coronavirus: blog Stelle, '21 parametri oggettivi, governatori li conoscono benissimo' (2)

05 novembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Questo governo prende decisioni sulla base di dati empirici e scientifici e le Regioni che finiscono nella zona rossa sono territori che hanno bisogno di stringere le maglie per un periodo per calmierare la situazione, non territori che vengono puniti. Allora poniamo noi qualche domanda. I governatori che si lamentano non sanno cosa avviene nel loro territorio? Dovrebbero saperlo. Non conoscono la situazione dei loro ospedali? Dovrebbero conoscerla".

"Non hanno polso della situazione dei loro trasporti locali? - incalza ancora il blog - Dovrebbero averlo. Non sono in grado di capire i rischi che stanno correndo i cittadini che governano? Dovrebbero esserlo. L'Italia andrà più veloce nella lotta al Covid-19 se ognuno adotterà la marcia migliore in base alla propria situazione. E non è possibile che chi si ritrova a dover accelerare non sappia nemmeno il perché", accusa il blog.