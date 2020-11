Coronavirus: blog Stelle, '21 parametri oggettivi, governatori li conoscono benissimo'

05 novembre 2020 a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Le nuove restrizioni sono stabilite sulla base di "21 parametri che i governatori conoscono benissimo". Tutti questi indicatori, "insieme, permettono di avere una panoramica tecnica su quanto sta avvenendo nel nostro Paese. Sono dati oggettivi, non sono scelte arbitrarie prese per simpatia o antipatia. Sono parametri che servono a tutelare la salute dei cittadini. E sono contenuti in un decreto ministeriale di fine aprile scorso: sei mesi fa. Un decreto di cui i governatori regionali sono perfettamente a conoscenza. Perché sono le Regioni stesse a comunicare i dati al governo centrale. Gli stessi governatori che non si sono voluti assumere responsabilità e ora si lamentano delle chiusure". Lo puntualizza il blog delle Stelle, in un post in cui difende a spada tratta le scelte compiute dal governo dagli attacchi delle Regioni.

"La domanda - prosegue infatti il blog - nasce spontanea: non conoscono la Regione che amministrano? Anziché attaccare il governo pensassero a cosa hanno fatto, spieghino ai cittadini come mai le loro Regioni sono in zona rossa. Spieghino come mai non hanno organizzato il sistema sanitario regionale e il trasporto pubblico locale. Prima di attaccare il governo – che sta prendendo decisioni di responsabilità al loro posto – pensino a ciò che non hanno fatto nonostante avessero i fondi".