Coronavirus: Artigiani Milano, da governo pasticcio su zone, aspettiamo chiarimenti

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - "Al momento il provvedimento di individuazione di zone di pericolo epidemiologico diverse sul territorio nazionale appare come un autentico pasticcio. Auspichiamo che alla confusione subentrino con urgenza chiarimenti ed opportuni correttivi". Lo afferma Marco Accornero, segretario generale dell'Unione Artigiani di Milano e di Monza-Brianza, che conta più di 16mila imprese associate. “Come cittadini ed imprenditori lombardi esigiamo spiegazioni esaustive sul come e sul perché la nostra Regione sia stata definita 'zona rossa'”.

Accornero sottolinea che "per tutta la giornata di ieri 10 milioni di cittadini lombardi hanno atteso fino a sera per conoscere le sorti della loro regione. In modo tardivo e assai poco trasparente abbiamo saputo che la Lombardia era stata definita 'zona rossa'. Se da domani la Lombardia dovrà osservare pesantissime restrizioni, è opportuno e doveroso che il governo ne illustri appieno le motivazioni, anche in modo comparato rispetto ad altri territori ritenuti in minor pericolo".