Come guadagnare online in modo sicuro al tempo del Covid

(Milano 5 novembre 2020) - Milano, 5/11/2020 - Sono sempre di più le persone che scelgono di lavorare da casa sia per un'entrata extra e sia come fonte principale di guadagno. Purtroppo la situazione complicata che l'Italia sta attraversando a causa della pandemia da Coronavirus certo non ha aiutato molte aziende che si sono viste obbligate a lasciare a casa molti dipendenti che hanno dovuto reinventarsi per non rimanere senza uno stipendio.

Vi è un lato negativo della medaglia, ovvero quella parte di web in cui siti o aziende millantano lavori online proficui e con piccoli sforzi, proponendo in conclusione delle vere e proprie truffe che spesso e volentieri anziché far guadagnare fanno perdere soldi. Fortunatamente il mondo del web è ricco di fonti di guadagno sicure e sufficienti per poter portare a casa uno stipendio completo o qualche entrata in più per arrotondare e avere un fondo cuscinetto in caso di emergenze. Professioni online che come base spesso hanno le passioni di chi cerca questi lavori e per i quali possono valorizzare le loro doti e competenze pregresse. Vediamo quindi quali sono le i metodi più sicuri e proficui per il guadagno online.

Copywriter

Un'altra fonte di guadagno online è quella collegata alla realizzazione di contenuti testuali per il web, ovvero la figura del copywriter.

Il copywriter non è semplicemente colui che scrive degli articoli o contenuti testuali per una o più pagine web, bensì si tratta di una persona in grado di redigere dei testi da usare nell'advertising. Ovvero testi indirizzati e utilizzati nel mondo dell'ADV e della sponsorizzazione di servizi o prodotti da vendere online.

Il copywriter è spesso affiancato dalla figura professionale dell'art director o di un grafico che grazie alle sue conoscenze potranno arricchire le pagine web, nelle creazioni di inserzioni pubblicitarie grafiche, nelle Landing page e così via.

Esistono infine, differenti tipi di copywriter, oltre alla grande suddivisione fra quelli freelance e i dipendenti di web agency, vi sono poi i Social Copywriter, il Seo Copywriter, il Micro Copywriter e il Web Copywriter.

Lezioni e corsi online

Un altro modo per guadagnare online comodamente da casa è quella di vendere dei corsi o effettuare delle lezioni online. Qualsiasi sia la materia che si vuole diffondere può andar bene, dalle lezioni online di lingue straniere a quelle per il web maketing, per finire in lezioni di fitness, yoga, cucina o cucito.

Il mondo del web è bello appunto perché è vario è perché lascia aperte le porte a tutti coloro che hanno voglia di divulgare le proprie conoscenze in maniera professionale.

Soprattutto durante il lockdown, quando palestre, centri estetici e corsi professionali fatti in aula non erano più fattibili, sul web sono spopolati i video online, come sessioni di esercizi cardio, lezioni di pilates o yoga. Se il campo in cui si eccelle è la cura dell'estetica si può puntare sulla divulgazione di consulenze online di bellezza, make-up e cura della pelle.

L'affiliate marketing

L'affiliate marketing è la nuova frontiera del marketing online che nel corso degli ultimi anni ha riscosso molto successo. È una fonte di guadagno che certo richiede un minimo di conoscenza del mondo del web e nello specifico vede presenti tre figure le quali collaborano insieme: l'inserzionista, il publisher (colui che partecipando a questo programma dovrà iscrivere il proprio blog o sito web) e la piattaforma di affiliazione, come ad esempio il

Chiunque voglia provare l'affiliate marketing dovrà essere in possesso di un sito web verticalizzato in una specifica nicchia che gli permetta di inserire all'interno di esso dei link sponsorizzati. Inutile dire che il blog o sito web che vuole intraprendere questa fonte di guadagno dovrà essere ricco di contenuti, ben strutturato e che abbia un traffico di visite molto consistente, in caso contrario l'affiliate marketing potrebbe solo risultare una perdita di tempo e soldi.

In caso i prodotti collegati ai link sponsorizzati vengono venduti il proprietario del sito riceverà la sua somma di guadagno.

