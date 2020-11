Usa: il villaggio Gesso fa il tifo per Biden, cugina di Jill 'speriamo diventi First Lady'/Adnkronos (2)

04 novembre 2020 a

(messina) - A ricostruire l'intero albero genealogico di Jill Biden è Antonio Federico, un abitante di Gesso, che da qualche anno si è appassionato alla ricerca degli avi degli abitanti di Gesso che agli inizi del Novecento lasciarono il piccolo villaggio per raggiungere Hammonton, nella Contea di Atlantic City, nel New Jersey. I Giacoppo arrivarono, come tutti gli altri emigrati italiani, a bordo di una nave partita da Napoli e arrivata ad Ellis Island, dove rimasero per la quarantena.

Federico, seduto davanti al computer nella sua abitazione di Gesso, mostra l'intero albero genealogico di Jill Biden, a partire dal bisnonno, Placido, al figlio di quest'ultimo, Domenico, nonno della signora Biden, che ebbe un figlio di nome Donald, omonimo dell'attuale Presidente degli Stati Uniti, padre della donna. Federico ha spulciato per anni vecchi documenti, nelle chiese, al Comune, tra i parenti. Certificati matrimoniali, certificati di nascita e di morte. E mostra qualche foto. "Non è stato facile riuscire a risalire all'intero albero genealogico -spiega Antonio Federico - ma alla fine ci sono riuscito". Così ha scoperto che Placido Giacoppo partì per gli Stati Uniti e fu raggiunto dalla moglie e dai quattro figli. "Spero che venga eletto Joe Biden", dice. "Ce lo auguriamo, così potremmo invitare a Gesso la First Lady".