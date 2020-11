SNAI – Europa League: Milan a quota en pleinUn'altra griffe di Ibra a 1,85

04 novembre 2020 a

a

a

(Milano, 4 novembre 2020) -

I rossoneri, due successi su due nel girone, sono nettamente favoriti a San Siro con il Lille e lo svedese è di nuovo candidato al gol - Roma da «1» fisso con il Cluj – Rijeka cenerentola, per il Napoli un «2» rasoterra.

Milano, 4 novembre 2020 – Va in scena a San Siro il big match del Gruppo H di Europa League dove Milan e Lille si contendono il primato nel girone. I rossoneri, finora a punteggio pieno, cercano di respingere l'assalto dei transalpini che, nell'unica occasione in cui furono ospiti della formazione oggi allenata da Pioli, espugnarono il Meazza con un secco 2-0. Quattordici anni dopo però il Milan parte con i favori del pronostico secondo i betting analyst di SNAI visto che il terzo successo consecutivo in Europa è dato a 1,75 rispetto al 4,25 del Lille, con il pareggio in quota a 3,75. I rossoneri finora hanno seguito la regola del tre, così un altro 3-0 in Europa è in quota a 16 mentre lo 0-2 per i francesi pagherebbe 25 volte la posta. Ibrahimovic ritrova il Lille già ripetutamente incontrato negli anni passati al PSG, e al quale ha segnato tre volte. Un altro gol dello svedese è dato a 1,85 con quello del compagno di reparto, ed ex di turno, Leao a 2,75.

Roma l'allungo vale 1,32 – Appaiate in testa al Gruppo A, Roma e Cluj si affrontano all'Olimpico nel loro quinto incrocio europeo. La cabala finora parla di 2 successi romanisti, un pareggio e una vittoria degli ospiti. La squadra di Fonseca, su SNAI, parte favoritissima con una quota di 1,32 rispetto all'8,25 degli ospiti guidati in panchina dall'ex Foggia Dan Petrescu. Nonostante il ricordo recente dello 0-0 con il Cska Sofia, la Roma è attesa a un risultato più largo, come testimonia l'Over dato a 1,50 (Under a 2,35). Quanto al risultato esatto, occhio al 2-1, il punteggio dei due precedenti all'Olimpico: quello per la Roma si gioca a 8,75, quello per il Cluj pagherebbe 25 volte la posta. Fonseca non ha deciso chi giocherà dei suoi tre tenori offensivi (Dzeko, Pedro e Mkhitaryan) ma tutti aspettano il primo gol di Borja Mayoral in maglia giallorossa: la rete dello spagnolo, probabile titolare domani sera, è data a 2,25.

Napoli, un altro 0-1 a 8,00 – La vittoria in trasferta contro la Real Sociedad ha rilanciato le ambizioni europee del Napoli che ora vuole allugare il passo contro il Rijeka, cenerentola del girone. Il successo per Insigne e compagni appare quasi una formalità vista la quota rasoterra di 1,22 contro il 12 dei padroni di casa. Nonostante l'Over, 1,50, si faccia preferire all'Under, 2,40, attenzione al risultato di 1-0 che finora ha contraddistinto, nel bene e nel male, la marcia europea del Napoli: quello a favore degli uomini di Gattuso si gioca a 8,00, lo stesso punteggio per i padroni di casa invece pagherebbe 30 volte la posta. Senza Osimhen squalificato, occhi puntati su Mertens: il gol del belga è a 1,85 mentre quello di Politano, match winner in Spagna la scorsa settimana, è dato a 2,50.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.348.4963434 - e-mail: