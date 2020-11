Queryo Eccellenza dell'Anno Web Marketing Management “Innovazione & Leadership” Le Fonti Awards 2020

04 novembre 2020 a

(Milano 4 novembre 2020) - Milano, 04 Novembre 2020. È stata celebrata il 30 ottobre la decima edizione del premio Le Fonti Awards, durante la quale sono stati assegnati importanti riconoscimenti in diverse categorie, alle migliori realtà del panorama italiano.

Per la categoria Web Marketing Management - Innovazione & Leadership è stata premiata Queryo Advance (

Alla cerimonia, condotta da Manuela Donghi di Le Fonti TV (

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento.” - ha dichiarato Roberto Pala CEO di Queryo - “E' una grande soddisfazione sapere che la nostra volontà e spirito di innovazione possa contribuire a trainare la crescita del Web Marketing e delle imprese che in Italia credono e investono in questo settore.”

L'innovazione di Queryo nel Digital Marketing, ha accompagnato grandi realtà italiane e internazionali a raggiungere ottimi risultati, anche e soprattutto durante difficoltà del recente periodo, sostenendo il calo delle vendite offline, e incrementando visibilità e fatturato del settore ecommerce.

“Soprattutto in un momento come quello che stiamo attraversando, l'innovazione e la spinta verso il Digital Marketing può veramente fare la differenza.” spiega Roberto Pala “ Ora più che mai, l'analisi predittiva dei dati rappresenta il vero valore aggiunto per affrontare con coraggio e serenità le nuove sfide che ci attendono.”.

