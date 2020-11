Olimpiadi: Fontana, 'da Regione Lombardia massimo impegno per centrare obiettivo'

04 novembre 2020 a

Milano, 4 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo sempre creduto e continuiamo a credere in un progetto che potrà garantire un importante indotto economico a tutta la Lombardia e all'intero Paese. Da parte nostra, come Regione, gli sforzi economici messi in campo sono ingenti e lo dimostra il recente 'Piano Lombardia' dove trovano spazio anche importanti risorse destinati a Milano-Cortina 2026". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l'annuncio del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, sulla firma del decreto che finanzia le opere infrastrutturali per le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026.