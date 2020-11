Governo: Conte, 'domani con leader condividere percorso e dare nuova lena'

04 novembre 2020 a

a

a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Con i leader delle forze di maggioranza domani ci vedremo per valutare quali sono le priorità dell'azione di governo, faremo un confronto. La gestione della pandemia ci assorbe molto, ma dobbiamo pensare anche al futuro, al Recovery Fund e anche iniziative di rilievo costituzionale. E bene confrontarci anche per dare nuova lena all'azione di governo". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.