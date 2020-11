Coronavirus: Salvini, 'collaboriamo ma non siamo scemi, no complice decreti sicurezza'

04 novembre 2020 a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Il Parlamento la prossima settimana, in un momento di crisi economica, sanitaria, con quello che è successo in Francia e in Austria, si occupa di cancellare i decreti sicurezza. Come puoi prendere in giro non l'opposizione ma l'Italia? Noi collaboriamo però per scemi non passiamo, complice dei decreti sicurezza non divento". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Agorà' su Raitre.