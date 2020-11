Coronavirus: Dpcm in Gazzetta, da domani coprifuoco dalle 22 fino alle 5

04 novembre 2020 a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - In casa non più tardi delle 22, a partire da domani, 5 novembre. E' quanto prevede il nuovo Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale oggi. "Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo - si legge nel testo firmato ieri, poco prima della mezzanotte, dal premier Giuseppe Conte - sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi".