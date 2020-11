Coronavirus: Conte, 'appena curva sotto controllo, didattica in presenza più possibile'

04 novembre 2020 a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "La scuola, su questo abbiamo anche avuto una forte petizione in Aula" nella stessa direzione, deve essere un presidio. Mandare in remoto studenti delle scuole superiore di secondo grado, e nelle zone rosse anche in seconda e terza"media "pesa molto al governo. Appena la curva tornerà sotto controllo una delle prime misure che assumeremo è restituire la didattica in presenza a quanti più studenti possibili, ma non possiamo tenere conto" della situazione epidemiologica. Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.