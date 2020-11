Coronavirus: Atm, capienza mezzi al 50%, a Milano possibili code a fermate

04 novembre 2020 a

Milano, 4 nov. (Adnkronos) - Saranno possibili code nei mezzanini delle stazioni metropolitane e alle fermate di bus e tram in attesa di poter salire a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale di Milano. E' quanto informa Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, che, in applicazione del Dpcm di ieri, ha rivisto la capacità di riempimento consentita sui veicoli, che scende dall'80% al 50%. "Sulla base dell'andamento dei passeggeri degli ultimi giorni -si spiega dalla società- il coefficiente di riempimento dei mezzi durante la giornata è mediamente del 30%, ma durante le ore di punta tale valore, in alcuni casi, raggiunge o supera il nuovo limite del 50%".

Atm "continua ad offrire un servizio a pieno regime su tutta la rete". In particolare sulle linee più frequentate di superficie il servizio è stato potenziato sulle direttrici principali, come per esempio la 90/91, utilizzando i nuovi mezzi arrivati con il piano investimenti dell'azienda, senza dismettere quelli che dovevano essere sostituiti. Inoltre vengono di volta in volta rinforzate con corse aggiuntive le linee maggiormente utilizzate. In metropolitana verranno ricalibrati i sistemi di conteggio automatico dei passeggeri ai tornelli, portando la capienza massima dei mezzi non oltre il 50%.

Nel caso in cui il numero di passeggeri dovesse superare la soglia prevista, gli ingressi saranno bloccati con la chiusura temporanea dei tornelli. Specifici annunci informeranno sulla situazione e comunicheranno la necessità di attendere in fila sempre rispettando le distanze.