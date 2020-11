Coronavirus: Atm, capienza mezzi al 50%, a Milano possibili code a fermate (2)

04 novembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - In superficie in caso di raggiungimento della capacità massima del mezzo, il conducente inviterà con annunci sonori gli ultimi passeggeri saliti a scendere e ad attendere il mezzo successivo. In ogni caso, in situazione di necessità il conducente, sempre in collegamento con la sala operativa Atm, potrà richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Saranno progressivamente riposizionati all'interno dei veicoli oltre 70mila adesivi sui posti a sedere per tenere una distanza obbligata tra i sedili disponibili. Resteranno invece i marker a terra in tutte le zone di attesa, così come rimarrà la segnaletica dei percorsi guidati nelle stazioni per indirizzare i flussi in entrata e uscita, nei corridoi e negli snodi di interscambio.

Attraverso l'App Atm Milano è possibile consultare l'affluenza in tutte e 113 le stazioni della metro secondo le diverse fasce orarie della giornata. Prosegue inoltre l'attività straordinaria di sanificazione quotidiana di tutte le superfici di contatto su treni, bus, tram e filobus, di tutte le stazioni e le banchine, utilizzando prodotti a base di candeggina/cloro, solventi, etanolo, acido paracetico e cloroformio. Azioni che vengono svolte anche durante il giorno con attività di igienizzazione dei mezzi ai capolinea delle linee di superficie più frequentate e ai capolinea delle metropolitane. Oggi, tra attività notturne e diurne, sono impiegate 400 persone per sanificare i 1.600 mezzi e tutte le 113 stazioni della rete metropolitana.