Ascend annuncia aumenti di prezzo per i materiali intermedi

04 novembre 2020 a

a

a

HOUSTON, 4 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials ha annunciato oggi un aumento dei prezzi dei materiali intermedi.

L'aumento dei prezzi ha effetto immediato e include i seguenti termini:

I clienti devono contattare il proprio rappresentante commerciale locale per ulteriori informazioni.

Informazioni su Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials produce materiali ad alte prestazioni per creare prodotti essenziali di tutti i giorni e nuove tecnologie. Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita e ispirare un futuro migliore attraverso l'innovazione. Con sede a Houston, Texas, e sedi regionali a Shanghai, Bruxelles e Detroit, siamo un fornitore completamente integrato di soluzioni di materiali con otto impianti di produzione a livello globale negli Stati Uniti, in Europa e in Cina. La nostra forza lavoro globale, costituita da 2.600 persone, produce materie plastiche, tessuti, fibre e prodotti chimici utilizzati per la realizzazione di veicoli più sicuri, energia più pulita, dispositivi medici migliori, elettrodomestici più intelligenti e abbigliamento e beni di consumo più durevoli. Ci impegniamo a favore della sicurezza, della sostenibilità e del successo dei nostri clienti e delle nostre comunità.

Maggiori informazioni su Ascend sono disponibili sul sito web www.ascendmaterials.com.

Contatto: Alison Jahn al numero +1 713-210-9809, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1326397/ASCEND_Logo.jpg