Whirlpool: operai Napoli in presidio nella stazione ferroviaria

Napoli, 3 nov. (Adnkronos) - Gli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli hanno raggiunto la Stazione centrale di Napoli, in piazza Garibaldi, presidiando l'area delle partenze dei treni dell'alta velocità. Gli operai, al coro "Napoli non molla", proseguono così nelle loro proteste a due giorni dallo stop deciso dalla multinazionale per lo stabilimento napoletano. I lavoratori sono partiti dallo stabilimento di via Argine raggiungendo piazza Garibaldi in corteo.