Utilitalia: 'Servono impianti riciclo per realizzare economia circolare'

Roma, 3 nov. - (Adnkronos) - "In questo periodo emerge l'esigenza di vedere e pensare ai rifiuti in un'ottica differente. E' necessario avere una visione globale, la gestione dei rifiuti non deve essere più un problema solo locale". Lo afferma Filippo Brandolini, vicepresidente Utilitalia, intervenendo ad Ecomondo al convegno 'Dalla raccolta differenziata al riciclaggio: non solo materie prime seconde ma anche rifiuti speciali'.

"Senza un'adeguata dotazione impiantistica non si può fare economia circolare, occorrono impianti per il riciclo" conclude Brandolini.