Milano: spaccio di droga, polizia arresta tre persone

Milano, 3 nov. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano tre persone per possesso e spaccio di droga. In piazza Frattini, in zona Lorenteggio, gli agenti hanno fermato un'auto con a bordo due cittadini italiani di 23 e 31 anni. Sul mezzo sono stati trovati 37 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana e oltre 700 euro in contanti. La perquisizione dell'appartamento del 31enne ha portato poi al sequestro di circa 67 grammi di marijuana, materiale per pesare e confezionare la droga e una scatola contenente humus con funghi allucinogeni in fase di coltivazione, con otto funghi già essiccati e lavorati.

Il 31enne è stato denunciato anche per detenzione abusiva di armi. Nella camera da letto gli agenti hanno trovato un fucile da guerra calibro 10,35 e una baionetta, entrambi mai denunciati. I due sono stati arrestati.

Nel Parco Sempione gli agenti hanno arrestato una 43enne cittadina gambiana per detenzione e spaccio di stupefacenti. La donna, già arrestata ad agosto per il possesso di più di mezzo chilo di droga, è stata notata all'interno del parco mentre cercava di nascondere una borsa. La polizia l'ha fermata, trovandola in possesso di oltre 70 grammi di marijuana, e l'ha arrestata.