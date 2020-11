03 novembre 2020 a

a

a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “Gli italiani non vogliono parole ma fatti. Da sabato a oggi, sono sbarcati in Italia più di 1.550 immigrati. Di che controlli parla il Viminale? Scriveremo a 'Chi l'ha visto?' per avere notizie del ministro Lamorgese”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini.