Macchinato, lo store per gli amanti del fai da te più esigenti

03 novembre 2020 a

a

a

(Serravalle, 3 novembre 2020) - Serravalle (SM), 3 Novembre 2020. È un progetto giovane, avviato agli inizi del 2018, che nasce da una profonda passione e oltre dieci anni di impegno professionale nel campo della ferramenta. Macchinato è lo store digitale che assicura competenza tecnica relativa a un catalogo in continua espansione di macchine e attrezzature. La proposta è rivolta agli amanti del fai-da-te, all'artigianato e alle officine meccaniche. E si caratterizza per acquisti sicuri, promo competitive e reso in 30 giorni.

La proposta è in continua espansione e annovera brand quali Jet, Femi job line, Diadora, Femi, Optimum, Telwin. Le procedure d'acquisto su www.macchinato.com sono semplici e ricorrono a sistemi di pagamento senza rischi, ovvero carta di credito, PayPal, bonifico bancario e contrassegno.

Le spese di spedizione s'azzerano per ordini di oltre 300 euro e l'assistenza al cliente è disponibile su più canali: telefono (0541-1799649), email ([email protected]) e WhatsApp (0541-1799649).

Compressori, saldatrici, trapani a colonna e tutto quello che serve agli amanti del fai da te più esigenti

Nello spazio di pochi click il cliente può acquistare tutto quello che serve per la propria attività: dalle segatrici ai prodotti per le saldature, dai ponti sollevatori all'arredamento modulare. Senza per questo escludere presse idrauliche, abbigliamento da lavoro e tanto altro ancora.

I compressori in catalogo, ad esempio, fanno riferimento ai migliori marchi del settore e sono composti da numerosi modelli, così da fornire al cliente esattamente ciò che gli serve. Un'altra interessante sezione è quella dedicata alle saldatrici, con prodotti per saldatura ad elettrodo rivestito, a TIG e MIG-MAG o filo continuo.

A queste categorie se ne aggiungono molte altre, come quella dei trapani a colonna (a cui fanno riferimento marchi quali FERVI, LTF, OPTIMUM, Femi Job Line e Holzmann), delle segatrici a nastro e delle troncatrici per legno (con articoli che rientrano nella fascia hobbistica, tra i prodotti semiprofessionali-professionali e persino prodotti professionali-industriali).

Anche nel caso dei torni per legno sono stati scelti articoli, accomunati da altissimi requisiti, che spaziano da quelli economici fino a dispositivi semiprofessionali. E queste non sono che alcune delle principali categorie in cui si struttura Macchinato.com.

Non vuoi perderti le ultime novità e promozioni dell'offerta? Vai su www.macchinato.com e iscriviti subito alla newsletter.

Per approfondimenti:

• Compressori https://www.macchinato.com/attrezzature-garage-e-officina/compressori

• Saldatrici https://www.macchinato.com/attrezzature-garage-e-officina/saldatrici

• Torni per legno https://www.macchinato.com/macchine-lavorazione-legno/torni-per-legno

• Troncatrici per legno https://www.macchinato.com/macchine-lavorazione-legno/troncatrici-per-legno

• Segatrici a nastro https://www.macchinato.com/macchine-utensili/segatrici-a-nastro

• Trapani a colonna https://www.macchinato.com/macchine-utensili/trapani-a-colonna

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR