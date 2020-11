Kavalan nominato 'Produttore mondiale dell'anno' 2020 all'ISC

03 novembre 2020 a

Kavalan si aggiudica due Gold Outstanding all'IWSC

TAIPEI, 3 novembre 2020 /PRNewswire/ -- In occasione dell'International Sprits Challenge (ISC) Kavalan ha ricevuto il titolo di 'Produttore mondiale di whisky dell'anno,' un riconoscimento che premia la distilleria di whisky con il punteggio più elevato nella categoria mondiale.

L'ISC 2020, giunta alla sua 25a edizione, con 1.700 candidature da 70 Paesi del mondo, ha assegnato a Kavalan un Double Gold per il *Solist Vinho Barrique oltre ad altri 9 Gold nei mesi precedenti. I vincitori della medaglia d'oro sono stati:

L'Amministratore delegato YT Lee ha dichiarato: "Siamo onorati per questo riconoscimento assegnato alla nostra distilleria, che contribuirà a riportare Taiwan sulla scena mondiale dei produttori di whisky."

Già nel 2015, Vinho è stato selezionato ai World Whiskies Awards e nominato 'Miglior whisky single malt del mondo'. Nel 2019, la San Francisco World Spirits Competition gli ha assegnato la medaglia Platinum, che rappresenta 3 Double Gold consecutivi.

Solist Vinho Barrique è il whisky alla base del rivoluzionario Shave, Toast and Rechar (STR), un trattamento in barile sviluppato dal compianto dott. Jim Swan presso Kavalan. Si tratta di un prodotto affinato in barrique che riceve un trattamento speciale per esaltare tutti gli aromi complessi e sfaccettati del melone maturo, del mango, del kiwi e degli agrumi, con spezie miste e datteri sullo sfondo.

Inoltre, nella prima fase della International Wine & Spirit Competition (IWSC) 2020 a Londra, il *Solist Amontillado e il *Solist Manzanilla di Kavalan hanno entrambi ottenuto il Gold Outstanding del primo turno, con 98 punti a testa.

I giudici hanno descritto l'Amontillado con le seguenti parole:

"Opulento ed espressivo, con aromi e sapori sovrapposti di cioccolato fondente, torta di Natale e spezie dolci. Denso e ricco, con una densa morbidezza, ha un finale splendido che evolve, con aromi di malto, quercia speziata, un tocco di fumo e un pizzico di buccia d'arancia. Sensazionale!"

I giudici hanno descritto il Manzanilla con le seguenti parole:

"Aromi intensi ed inebrianti di frutta secca, spezie e cioccolato fondente. Avvolgente, dolce e indulgente sul palato, tiramisù liquido con tabacco, prugne secche e Sherry PX. Un finale elevato sprigiona freschezza e armonia: un whisky eccellente."

*Si ricorda che la premiata serie "Solist" di Kavalan viene venduta con il nome "Cask Strength" sul mercato statunitense solo per motivi legati al marchio commerciale.

Informazioni su Kavalan Distillery

La Kavalan Distillery di Yilan County è una pioniera dell'arte dei whisky single malt a Taiwan sin dal 2005. Il nostro whisky, invecchiato in un clima molto umido e caldo, nasce dalle acque di disgelo della Snow Mountain e viene esaltato dalle brezze marine e montane. Tutto questo contribuisce alla distintiva cremosità di Kavalan. Nata con il vecchio nome di Yalan County, la nostra distilleria può contare sugli oltre 40 anni di esperienza nella produzione di bevande della società madre, King Car Group. Abbiamo ottenuto oltre 450 gold award (o superiori) in occasione delle competizioni più competitive del settore. Visita www.kavalanwhisky.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1325265/Kavalan_ISC_IWSC.jpg