Coronavirus: bozza Dpcm, nella Pa smart working e orari differenziati

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Maggior ricorso possibile allo smart working nella Pubblica amministrazione e differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatta eccezione per chi lavora nel Ssn. E' quanto previsto nella bozza del nuovo Dpcm sulla quale il governo ha avviato il confronto con le Regioni.

"Nelle pubbliche amministrazioni - si legge nel testo - tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente: organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato; adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale".

E ancora: "Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati".