BIRKENSTOCK accelererà il time to market con Centric PLM™

L'iconico colosso calzaturiero tedesco progetta di ridurre i lead time e di promuovere l'innovazione con Centric Software®

CAMPBELL, California, 3 novembre 2020 /PRNewswire/ -- BIRKENSTOCK, il brand globale di lifestyle, ha optato per Centric PLM ed è nel pieno di un'ulteriore ottimizzazione dei processi di sviluppo dei prodotti, miglioramento del time to market e della collaborazione tra team. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative ad aziende di moda, retail, calzature, articoli per l'outdoor, prodotti di lusso, di largo consumo e home design per aiutarle a realizzare obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

BIRKENSTOCK è un marchio di lifestyle di fama mondiale e il principale datore di lavoro del settore calzaturiero tedesco, con circa 4300 dipendenti nel mondo e una tradizione che risale al 1774. Vendendo calzature in oltre 100 paesi nel mondo, l'azienda lavora dedicando particolare attenzione a qualità, funzionalità e benessere nelle categorie calzature, sistemi antiscivolo e prodotti di cosmesi naturale. Azienda tradizionale, a gestione familiare giunta alla sua sesta generazione, con sede principale in Germania, BIRKENSTOCK ha una rete di uffici di vendita negli Stati Uniti e in Canada, così come in Brasile, Cina, Hong Kong, Giappone, India, Danimarca, Polonia, Spagna, Svizzera, nel Regno Unito e a Dubai.

A seguito della fortissima crescita degli ultimi anni, BIRKENSTOCK ha deciso di cogliere l'opportunità di implementare un'innovativa soluzione IT diretta a supportare l'intero processo di creazione del prodotto. La spettacolare crescita di BIRKENSTOCK ha aiutato ad evidenziare la sempre maggiore necessità di migliorare l'efficienza aziendale quotidiana. Questa soluzione IT consentirà al team di creazione dei prodotti di concentrarsi maggiormente sulle principali aree di business e dedicare più tempo ad esprimere valore per il consumatore finale e le sue esigenze.

Dopo che avrà implementato Centric PLM, BIRKENSTOCK beneficerà di un database completamente centralizzato. Con un'unica fonte di verità, l'azienda sarà in grado di standardizzare l'intero processo di sviluppo dei prodotti – dal concept iniziale alla produzione di massa.

Disporre di un unico sistema accessibile globalmente porterà inoltre a un miglioramento della qualità dei dati, in particolare dei master data dei prodotti, in tutte le divisioni di prodotto. Grazie all'ottimizzazione dei flussi di lavoro, il reparto di creazione dei prodotti di BIRKENSTOCK sarà in grado di eliminare le attività non a valore aggiunto e di concentrare maggiormente le proprie energie su innovazione e creazione.

La scelta di Centric Footwear PLM è stata determinata dalla sua flessibilità di configurazione. Dopo che un team di implementazione ha organizzato una serie di workshop pratici incentrati su criteri quali 'copertura delle funzioni', 'facilità d'uso' e 'competenze di settore e background', BIRKENSTOCK ha avuto la certezza che le intuitive funzionalità out-of-the-box di Centric avrebbero fornito una buona base per un'implementazione più breve rispetto ad altre soluzioni software. L'approccio guidato dal mercato, flessibile e scalabile di Centric dà ai team la tranquillità di poter sviluppare più funzionalità e moduli in base alle esigenze, con best practice del settore moda e beni di consumo integrate nel sistema.

"È entusiasmante sapere che BIRKENSTOCK ha optato per Centric," dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "L'azienda ha una storia importante, la cui mission è rendere la vita dei clienti più semplice e migliore; un'etica che condividiamo. Siamo impazienti di poter aiutare questo brand iconico ad estendere la sua impronta a livello globale."

