Austria: Sardone (Lega), 'chiudere moschee abusive a Milano'

Milano, 3 nov. (Adnkronos) - "L'ultimo attacco terroristico di Vienna che segue a stretto giro gli attentati di Nizza e Lione pone un interrogativo molto forte: a Milano possiamo dirci sicuri? Di certo come emerso da più indagini nel corso degli anni nella nostra città ci sono luoghi di culto abusivi frequentati da simpatizzanti dell'Isis e imam controversi, oltre a veri e propri ghetti islamici nelle periferie più difficili. Chiedo al Comune: alla luce degli ultimi fatti di violenze non è il caso di procedere alla chiusura delle moschee abusive anziché pensare ad aprirne di nuove? Da cittadina, e con me moltissimi milanesi, sono molto preoccupata". Lo afferma Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega a Milano.

"La storia ci insegna che da Milano sono transitati diversi personaggi con mire terroristiche, vedi via Meucci, Caserma Perrucchini, moschea via Carissimi. Vanno prese contromisure rapide e decise. Non è più il momento della sottovalutazione come fa da anni la sinistra. Il sindaco Sala si svegli, aveva promesso la chiusura dei centri abusivi. I cittadini meritano attenzione e soprattutto sicurezza", aggiunge Sardone.