03 novembre 2020 a

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Non possiamo navigare a vista giorno per giorno, chi è al governo è in confusione totale. La collaborazione va fatta in Parlamento". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiede di commentare gli appelli alla coesione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.