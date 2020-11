Coronavirus: Confcommercio Lombardia, 'chiusura bar e negozi non è soluzione'**

03 novembre 2020 a

Milano, 3 nov. (Adnkronos) - In Lombardia le nuove restrizioni avranno un impatto pesantissimo su commercio, ristorazione, turismo. E le chiusure degli esercizi commerciali non sono la soluzione. E' quanto ritiene Confcommercio Lombardia a proposito delle nuove misure restrittive per l'emergenza Covid.

“Siamo molto preoccupati: le nuove, ulteriori restrizioni impatteranno in maniera devastante su interi comparti del terziario, sul commercio, sulla ristorazione, sulle attività del turismo della Lombardia. Regione che, ricordiamo, produce oltre il 20% del Pil nazionale", dice l'associazione in una nota.

Le chiusure potrebbero colpire quasi 60mila imprese di commercio al dettaglio; a queste si aggiungono le attività già interessate dalle restrizioni, oltre 55mila imprese della ristorazione, dell'alloggio, dei servizi. “Parliamo di uno scenario – sottolinea Confcommercio Lombardia - da vero disastro economico. A preoccupare è la mancanza di visione e coordinamento a livello centrale".