Austria: Fico, determinati contro fanatismo e terrorismo islamista'**

Roma. 3 nov. (Adnkronos) - "E' con profondo sgomento e viva commozione che ho appreso del terribile e vile attentato terroristico di matrice islamista che ha colpito la popolazione e la città di Vienna nella serata di ieri. In questo momento così difficile per il Suo Paese, vorrei farLe pervenire, a nome mio personale e di tutta la Camera dei deputati, i sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime e dei feriti. Quanto accaduto in Austria –e in altri Paesi del nostro continente, colpiti in maniera altrettanto brutale da gesti analoghi– deve rafforzare la nostra determinazione nel combattere uniti contro il fanatismo, il terrorismo islamista e ogni forma di violenza volta a distruggere le libertà, i diritti e i valori comuni europei. Nel ribadirLe la nostra sincera solidarietà, Le esprimo i sensi della mia considerazione e della mia stima". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, in una lettera inviata all'omologo austriaco Wolfgang Sobotka.