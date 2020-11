Gusto e salute: la battaglia per una pelle sana inizia a tavola

02 novembre 2020 a

(Bologna, 2 novembre 2020) - Nasce Cibo e Benessere, la collana di libri sulla corretta alimentazione che l'associazione APIAFCO dedica a chi soffre di malattie infiammatorie della pelle e non solo.

Otto volumi e oltre 900 pagine di consigli e articoli scientifici, con ricette dei migliori chef per stare meglio mangiando con gusto

Bologna, 2 novembre 2020 - In Italia circa 3 milioni di persone vivono con la psoriasi. Una malattia autoimmune della pelle, molto comune e diffusa, che a livello globale colpisce dal 2 al 4% della popolazione e di cui ancora non si conosce la cura definitiva. È noto che a provocarla sia una sfortunata combinazione tra una disfunzione del sistema immunitario, il patrimonio genetico e l'esposizione a specifici fattori ambientali. Tra questi le cattive abitudini a tavola.

APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza) lancia il progetto Cibo e Benessere, otto volumi per oltre 900 pagine di consigli, suggerimenti e ricette rivolti a coloro che soffrono di psoriasi e di malattie infiammatorie ma non solo. Un vero e proprio viaggio che dall'antipasto al dolce (ciascun volume è dedicato ad una portata), esplora il ruolo di tutti gli alimenti nella nostra dieta. Nella collana trovano spazio 350 ricette, 24 articoli scientifici e 27 articoli informativi, 14 Chef.

L'iniziativa nasce da un'idea della Presidente di APIAFCO, ValeriaCorazza, per rispondere alle numerose domande sull'alimentazione dei pazienti, che spesso si trovano disorientati di fronte alla mole di informazioni spesso di difficile interpretazione. “Desideriamo celebrare la Giornata Mondiale della Psoriasi a ottobre 2020 con una campagna informativa che per la prima volta si focalizza sull'alimentazione. Il cibo è un amico insostituibile e con questo progetto vorremmo rispondere alla richiesta d'aiuto dei pazienti, che, sempre di più, si pongono domande sull'importanza di un'alimentazione corretta, capace di prevenire malattie e migliorare la qualità della vita, spesso senza avere risposte chiare. Anche perché, in materia di psoriasi, risposte certe non ce ne sono”.

Grazie al contributo di illustri esperti medico – scientifici e alla partecipazione di chef noti e stellati, la collana rappresenta un lungo viaggio nel mondo del cibo che passa dalla descrizione approfondita delle proprietà nutrizionali degli alimenti alle indicazioni su come leggere le etichette, dalla storia di come sono nate le tradizioni culinarie alla presentazione delle ricette per la preparazione di un menu gustoso e sano.

“L'alimentazione riveste un ruolo di grande importanza nella cura del paziente psoriasico. È noto come le manifestazioni cutanee di questa malattia, che rappresentano sicuramente l'aspetto più evidente e maggiormente impattante sulla qualità della vita del paziente, di fatto costituiscono solamente l'espressione visibile di uno stato infiammatorio generalizzato. – spiega il dott. Federico Bardazzi, responsabile Ambulatorio Psoriasi Severe U.O. Dermatologia, Policlinico di S. Orsola, Bologna - Il rischio di sviluppare sindrome metabolica, patologie cardiovascolari e malattie infiammatorie intestinali è infatti maggiore nei pazienti affetti da psoriasi rispetto a quello della popolazione generale. Per questo siamo chiamati a prenderci cura del paziente in maniera olistica e globale, dove un'alimentazione corretta dal punto di vista quantitativo e qualitativo rappresenta oggi un alleato insostituibile nella corretta gestione della patologia, per ridurre lo stato infiammatorio dell'organismo e l'incidenza delle comorbidità”.

La mini enciclopedia Cibo e Benessere si compone di otto volumi, realizzati grazie al prezioso contributo di Giovanni Bellavia che si è occupato di tutto il progetto grafico e delle illustrazioni dei volumi, disponibili gratuitamente in versione integrale sul sito di APIAFCO www.apiafco.org, nella sezione dedicata all'alimentazione, per coloro che intendono iscriversi all'Associazione. Tutti gli altri utenti interessati potranno effettuare il download di un ebook contenente degli estratti di ciascun volume.

AVOCADO, CAVOLO, VERZA E CIME DI RAPA I FIGTHER FOODS PER UNA PELLE PIÚ SANA

Tra gli alimenti funzionali che offrono benefici all'organismo, concorrendo alla riduzione di rischio di alcune malattie, ce ne sono alcuni che nel caso della psoriasi e delle altre patologie infiammatorie sono dei veri e propri Fighter Food che, se inseriti all'interno di un regime alimentare vario a base di verdura fresca, frutta, legumi e frutta secca, hanno effetti benefici su particolari funzioni dell'organismo, migliorando lo stato di benessere.

