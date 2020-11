Coronavirus: risoluzione centrodestra, potenziare trasporto pubblico locale

02 novembre 2020 a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Adottare iniziative per il potenziamento del trasporto pubblico locale, volte a garantire un adeguato distanziamento su tutti i mezzi pubblici, anche attraverso la stipula di convenzioni con gli operatori privati, al fine di garantirne l'operatività in condizioni di sicurezza per i relativi utenti e operatori". Lo chiede il centrodestra nella risoluzione presentata alla Camera dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.