02 novembre 2020

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Con due distinte votazioni (418 no e 4 sì, 384 no e 62 sì) è stata respinta la risoluzione a firma Enrico Costa (Azione) e Riccardo Magi (Radicali), presentata alla Camera dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Respinta anche, con 454 no e 2 sì, la risoluzione presentata dal deputato ex M5S Gianluca Rospi.