02 novembre 2020

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Tra le misure che il governo adotterà nelle prossime ore a livello nazionale si configura anche "la possibilità, per le scuole secondarie di secondo grado, di passare anche integralmente alla didattica distanza", "sperando si tratti di una misura temporanea". Così il premier Giuseppe Conte, in Aula alla Camera per le comunicazioni sulle misure anti-Covid.