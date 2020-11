Coronavirus: Conte, 'nuovo corpus misure restrittive prima di mercoledi'

02 novembre 2020 a

a

a

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "La lettura del report sull'evoluzione" del Covid stilato "settimanalmente dell'Iss ha costretto a prefigurare un nuovo corpus di misure restrittive ancor prima del 4 novembre, la data fissata per le mie comunicazioni in Parlamento . Dopo un ulteriore interlocuzione con i presidenti delle Camere, ho chiesto di poter anticipare già ad oggi queste mie comunicazioni cosi' che il parlamento possa esprimersi prima di adottare il provvedimento". Così il premier Giuseppe Conte, in Aula alla Camera per le comunicazioni sulle misure anti-Covid, ringraziando i presidenti di Camera e Senato per aver consentito già oggi di anticipare il suo intervento.