Coronavirus: Zanda, 'premier ascolti e accolga proposte opposizioni'**

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Le misure che oggi ci sono state annunciate sono urgenti e necessarie, anche dolorose, ma certo non rinviabili, dovranno servire ad evitare un lockdown nazionale e ad invertire le cause dei contagi. Il nostro voto e la posizione che assumeranno le opposizioni, daranno la misura anche della nostra sensibilità istituzionale e del nostro senso civico perché è proprio dalla compattezza con cui l'Italia saprà contrastare il virus che dipenderanno le sorti del nostro Paese per almeno un paio di generazioni". Lo ha affermato il senatore del Pd Luigi Zanda, nel suo intervento dopo le comunicazioni al Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

"Un'opposizione che contrasta il governo -ha aggiunto- ha sempre una funzione positiva, ma, nelle condizioni estreme in cui si trova l'Italia, usare la forza dell'opposizione solo per ritardare o far fallire le iniziative del governo contro il coronavirus, è un atto senza sbocchi, puro autolesionismo politico e istituzionale".

"Il presidente -ha concluso Zanda rivolgendosi a Conte- sia aperto nel rapporto con le opposizioni, faccia vedere al Paese che sta ricercando con costanza e buona volontà di coinvolgerle nella lotta al virus, chiami lui stesso i leader dell'opposizione, li incontri e li senta. E, se hanno indicazioni compatibili con le prescrizioni dell'autorità sanitaria e con gli interessi del Paese, le inserisca nei programmi del governo. Nel dramma che stiamo vivendo, nulla dev'essere lasciato di intentato".