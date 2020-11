Trieste: Pettarin (Fi), 'bene investimenti nel prto Hhla Amburgo'

01 novembre 2020 a

Roma, 1 nov. (Adnkronos) - "Il porto dell'Alto Adriatico orientale, formato da Trieste insieme a Monfalcone e Porto Nogaro, oggi più che mai può essere considerato non più solo la porta d'Europa, ma anche il Porto di tutta Europa". Lo afferma il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin, apprezzando il via libera arrivato dal governo in merito all'accordo per gli investimenti della Hhla di Amburgo nel porto di Trieste. "Questa -aggiunge- è la strada che sono convinto proietterà il porto del Friuli Venezia Giulia verso un brillante futuro, da protagonista assoluto dei traffici internazionali, rispondendo alla vocazione più vera, storica e naturale, dell'intero territorio che va da Trieste al monfalconese, al goriziano ed al Friuli".

"Una grandissima occasione che, come ha opportunamente sottolineato il vicepresidente della Camera Ettore Rosato, annunciando questa notizia, porterà occupazione, prospettive di crescita e investimenti. Trieste, Monfalcone e tutto il Friuli Venezia Giulia lo capiscono e, con buona pace di chi vede complotti dovunque, non si lasceranno certo sfuggire un'opportunità simile. Questo è il nostro futuro".