Pavia: si spaccia per nipote malata di Covid, sventata truffa ad anziana

Milano, 1 nov. (Adnkronos) - Un'anziana di 89 anni è riuscita a sventare una truffa prima di caderne vittima. La signora, di Vigevano, provincia di Pavia, ieri ha ricevuto una telefonata da una donna che si è spacciata per la nipote, dicendole di essere stata ricoverata per il Covid19. La finta nipote ha detto di aver bisogno di 5mila euro per le spese mediche e li ha chiesti all'89enne che ha subito interrotto la conversazione, chiamando i carabinieri. Di recente, i militari di Vigevano avevano fatto delle conferenze nelle chiese per spiegare i trucchi delle truffe ai danni degli anziani.